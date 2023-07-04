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Afyonkarahisar'da Buğday Tarlasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Afyonkarahisar'da Buğday Tarlasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bulunan bir buğday tarlasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda 200 dekar hububat arazisi zarar gördü.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kepezaltı mevkisindeki bir buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, arazöz, iş makinesi ve su tankerleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle de büyüyen yangın ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Yangın sonrası, bölgedeki 200 dekar hububat arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA / Kemal Ata - Güncel

Karahisar Güncel Haberler

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