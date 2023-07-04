Afyonkarahisar'da Buğday Tarlasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kepezaltı mevkisindeki bir buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, arazöz, iş makinesi ve su tankerleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle de büyüyen yangın ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Yangın sonrası, bölgedeki 200 dekar hububat arazisi zarar gördü.