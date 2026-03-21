Afyonkarahisar'da bayramlaşma programı düzenlendi

Afyonkarahisar Valiliğince, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Vali Naci Aktaş, Taş Medrese'de düzenlenen programda, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilciler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Bereket ayı ramazanda Afyonkarahisar'da göreve başladığını dile getiren Aktaş, şöyle konuştu:

"Umudumuz, temennimiz ve duamız zulmün son bulduğu, adalet ile insanlığın hakim olduğu, ülkemizin, milletimizin ve devletimizin birliğinin daim olduğu nice bayramlara ulaşmaktır. Tekrar hepinizin bayramını tebrik ediyorum."

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Oldun, ve Belediye Başkanı Burcu Köksal da konuşma yaparak katılımcıların bayramını kutladı.

Buradaki programın ardından Aktaş, Afyonkarahisar Hava Şehitliğini ziyaret etti.