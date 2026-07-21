Afyonkarahisar'da başı sürgülü kapının köşesine sıkışan çocuk kurtarıldı
Afyonkarahisar'da bir düğün salonunun sürgülü demir kapısında oynayan 4 yaşındaki çocuğun başı sıkıştı. İtfaiye ekipleri kapının köşesini keserek çocuğu kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Afyonkarahisar'da başı sürgülü kapının köşesine sıkışan çocuk, kurtarılarak ailesine teslim edildi.
Ataköy Mahallesi'ndeki düğün salonunun sürgülü demir kapısında oynayan 4 yaşındaki çocuk, başını köşeye sıkıştırdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapının köşesinin bir kısmını keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz