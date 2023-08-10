Afyonkarahisar'da av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya karışan 2 zanlı tutuklandı
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Afyonkarahisar'da N.K. ve A.B. arasında yaşanan kavgada av tüfekleri kullanıldı. Kavga sonucunda yaralanan olmazken, ev ve araçlar zarar gördü. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıları gözaltına aldı ve yapılan aramalarda av tüfekleri ile kurusıkıdan bozma tabancalar ve mermiler ele geçirildi. N.K. ve A.B. adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Afyonkarahisar'da av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya karışan 2 zanlı tutuklandı.
N.K. (31) husumetlisi A.B. (39) ile Emirdağ ilçesinde farklı tarihlerde kavga etti. Tarafların birbirlerinin evine av tüfeğiyle ateş açması sonucu yaralanan olmazken, ev ve araçlar zarar gördü.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.K. ve A.B'yi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda av tüfekleri ile kurusıkıdan bozma tabancalar ve mermiler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K. ve A.B, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.