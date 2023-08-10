Afyonkarahisar'da av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya karışan 2 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da N.K. ve A.B. arasında yaşanan kavgada av tüfekleri kullanıldı. Kavga sonucunda yaralanan olmazken, ev ve araçlar zarar gördü. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıları gözaltına aldı ve yapılan aramalarda av tüfekleri ile kurusıkıdan bozma tabancalar ve mermiler ele geçirildi. N.K. ve A.B. adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.