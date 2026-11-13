Afyonkarahisar'da Ataköy muhtarlığı önünde bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Ataköy Mahallesi muhtarlık binası önünde dün, Muzaffer K. ile Atilla A. ve Ömer A. kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, darp ve aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, araçlarla hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüdürülüyor.

Kaynak: AA