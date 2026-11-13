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Afyonkarahisar'da Ataköy muhtarlığı önünde bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da Ataköy Mahallesi muhtarlık binası önünde dün çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; darp ve bıçak darbeleriyle 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı ve soruşturma sürüyor.

Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Ataköy Mahallesi muhtarlık binası önünde dün, Muzaffer K. ile Atilla A. ve Ömer A. kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, darp ve aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, araçlarla hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüdürülüyor.

Kaynak: AA
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