Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'da, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 12 kişi kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalanırken, 65 kişiye idari para cezası uygulandı. Jandarma da 51 kişiyi yakaladı, 13'ü tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis ve jandarma ekiplerinin asayiş uygulaması sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12-19 Ocak'ta kent genelinde asayiş denetimleri gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, denetimlerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişiyi yakaladı, farklı suçlardan yakalanan 65 kişiye idari para cezası uyguladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de aynı tarihlerdeki asayiş olaylarında yakaladığı 51 kişiden 13'ünün tutuklandığı bildirildi.

