Afyonkarahisar'da Apartman Yangını: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangın, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Afyonkarahisar'da bir aparmanda çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında, pencereden atlayan 2 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, hasar meydana geldi.

