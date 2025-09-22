Afyonkarahisar'da Apartman Yangını: 3 Yaralı
Afyonkarahisar'da bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangın, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Afyonkarahisar'da bir aparmanda çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında, pencereden atlayan 2 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel