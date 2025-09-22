Afyonkarahisar'da Apartman Yangını: 1 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında, Fadik Belen (81) ile Ali İhsan Demirdelen'in balkondan aşağıya atlaması sonucu vücutlarında kırıklar oluştu. Emine Demirdelen de dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Fadik Belen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ali İhsan ile Emine Demirdelen'in tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.