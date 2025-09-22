Afyonkarahisar'da Apartman Yangını: 1 Ölü, 2 Yaralı
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında çıkan yangında 81 yaşındaki Fadik Belen hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yangın sonrası olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'da apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında, Fadik Belen (81) ile Ali İhsan Demirdelen'in balkondan aşağıya atlaması sonucu vücutlarında kırıklar oluştu. Emine Demirdelen de dumandan etkilendi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Fadik Belen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ali İhsan ile Emine Demirdelen'in tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.