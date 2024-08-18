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Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığı 90. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

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Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığının 90. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı.

Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığının 90. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısını gerçekleştirildi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, "AK Parti, milletin kurduğu, tabelasını milletin astığı, siyaseti daima millet için ve milletle birlikte yapmış bir partidir. Siyasette rotamızı bugüne kadar hep milletimiz çizdi. AK Parti milletin partisidir ve inşallah ebediyen öyle kalacaktır." dedi.

Toplantıya, Şahin'in yanı sıra AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı AK Parti Politika Güncel Haberler

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