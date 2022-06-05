Afyonkarahisar'da ahıra yıldırım düşmesi sonucu 16 büyükbaş hayvan telef oldu - Haberler

Afyonkarahisar'da ahıra yıldırım düşmesi sonucu 16 büyükbaş hayvan telef oldu
AA - Canan Tükelay - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, yayladaki ahıra yıldırım düşmesi sonucu 16 büyükbaş hayvan telef oldu.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, yayladaki ahıra yıldırım düşmesi sonucu 16 büyükbaş hayvan telef oldu.
Çay'a bağlı Eber köyü Taşağıl mevkisinde yayladaki bir ahıra yıldırım düştü.
Yıldırım düşmesi sonucu ahırda bulunan Rahim Turunç'a ait 16 büyükbaş hayvan telef oldu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı.
AA / Canan Tükelay - Güncel