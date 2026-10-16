Afyonkarahisar'da 41 bıldırcın vuran 2 kişiye 233 bin 370 lira ceza kesildi

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Afyonkarahisar'da yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 2 kişiye, 233 bin 370 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şubesi ekipleri, Işıklar beldesi Çatalçeşme mevkisinde yasa dışı avcılık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, bölgede belgesiz yasa dışı avcılık yaptığı ve 41 bıldırcın vurduğu tespit edilen 2 kişiye, 233 bin 370 lira ceza kesti.

Silahlara el konulurken, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA