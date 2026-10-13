Haberler

Afyonkarahisar'da 2 milyon TL'lik aracı çalan firari 3 saatte yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da 2 milyon TL'lik aracı çalan firari 3 saatte yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da çalışır halde bırakılan 2 milyon TL değerindeki aracı çalan firari, polisin takibiyle 3 saatte yakalandı. Aynı gün cezaevinden firar ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı, araç sahibine teslim edildi.

AFYONKARAHİSAR'da, sahibinin çalışır vaziyette bıraktığı 2 milyon liralık aracı çalan şüpheli, polisin takibiyle 3 saatte yakalandı. Aynı gün cezaevinden firar ettiği belirlenen şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne müracaatta bulunan M.K., simit almak amacıyla durduğu işletmenin önüne çalışır vaziyette bıraktığı 2 milyon TL değerindeki aracının çalındığını söyleyip, şikayetçi oldu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde geniş çaplı inceleme ve kamera araştırması başlattı. Takip sonucunda çalınan aracın seyir halinde olduğu saptandı. Ekiplerin takibiyle şüpheli, çaldığı araçla yaklaşık 3 saat sonra yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin sorgulamasında, aynı gün sabah Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği ve adli makamlarca arandığı ortaya çıktı. Adı açıklanmayan firari, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Çalınan araç ise eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.

Öte yandan, şüphelinin çalışır halde bırakılan araca binip uzaklaştığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 54 sitede yayınlandı.
Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı

Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı
Hiranur Nilgün Aygar davası istinafta: Savcı, müebbet alan sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi

Aile müebbeti yetersiz buldu! İstinafta savcıdan yeni talep geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askeri tatbikatta inanılmaz skandal! Şifreler bile kaydedildi

Böyle acemi ordu mu olur! Kiraladıkları araçlar tatbikatı rezil etti
Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir

Böylesi görülmedi! Dev market zincirleri bir gecede felç oldu
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar

İstanbul'da metro tünelinde peş peşe patlamalar! Seferler durduruldu
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı

Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan destek aldı
Taraftarları ekran başında çileden çıkaran görüntü artık olmayacak

Taraftarları çileden çıkaran görüntü tarih oluyor
12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar! Sonrası daha da korkunç

12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp diri diri ateşe verdiler
Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap

Süper Lig'den teklif aldı anında yanıt verdi