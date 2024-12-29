Afyonkarahisar'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde aranan 2 firari hükümlü yakalandı.

Jandarma ekipleri, aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.M. ve M.C.K'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.