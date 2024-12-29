Afyonkarahisar'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı
Çay ilçesinde aranan ve 'hırsızlık' ile 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde aranan 2 firari hükümlü yakalandı.
Jandarma ekipleri, aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.M. ve M.C.K'yi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Çığ - Güncel