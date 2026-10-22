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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal, Kampüs Hattı'nda öğrenci sorularını yanıtladı

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal, Kampüs Hattı'nda öğrenci sorularını yanıtladı
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Gençlik Topluluğunca AKÜ İİBF'de düzenlenen Kampüs Hattı programında öğrencilerin sorularını yanıtladı. Programa AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AK Parti İl Başkanı Özgür Kavak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Kampüs Hattı" programında öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Köksal, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Sabri Bektöre Konferans Salonu'nda AK Gençlik Topluluğu tarafından düzenlenen "Kampüs Hattı" programına konuk oldu.

Burada öğrencilerle bir araya gelen Köksal, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Programa, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Özgür Kavak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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