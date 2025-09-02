Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Beraat Etti

Haberler

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, 'suç uydurma' ve 'iftira' suçlamalarından beraat ettiği davanın duruşması tamamlandı. Mahkeme, Köksal'ın suçlamalardan aklanmasına karar verdi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, katıldığı televizyon programında "suç uydurma" ve "iftira" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında beraatine karar verildi.

Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Köksal'ın avukatları son savunmalarını yaptı.

Cumhuriyet savcısı sanığın üzerine atılı "iftira" ve "suç uydurma" suçlarından cezalandırılmasıyla ilgili mütalaasını tekrarladı.

Mahkeme, Köksal'ın her iki suçlamadan da ayrı ayrı beraatine hükmetti.

Olay

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Nisan 2024'te sosyal medya platformlarına, yerel ve ulusal basına yansıyan belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarının mahiyetinin anlaşılabilmesi için yaptığı incelemede, 14 Mayıs'ta iddiaya konu olayın gerçek olmadığı anlaşıldığından olay ve şüpheli/şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar vermişti.

Eski AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş, "suç uydurma" ve "iftira" suçlamalarıyla Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında 25 Mayıs'ta suç duyurusunda bulunmuştu.

