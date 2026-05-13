Başkan Köksal'dan AK Parti'ye ziyaret

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Köksal, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede Afyonkarahisar'a yönelik sevgi ve ilgi beslediğini gördüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afyonkarahisar'ın gerekli hizmetleri alabilmesi için talimatları verdiğini dile getiren Köksal, "İnşallah, bundan sonra yerel yönetim ve iktidarın gücünü birleştirerek projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz. Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa edecek, hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan ile AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin de konuşma yaptı.