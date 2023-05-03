Afyonkarahisar AK Parti milletvekili adayı Ertürk, İscehisar'da seçim çalışması yaptı

Ak Parti Afyonkarahisar milletvekili adayı Ferda Ertürk, İscehisar'da seçim çalışmasına katıldı.

Ertürk, İscehisar'daki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililer ve kadın seçmenlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Ertürk, "Mermerin başkenti güzel İscehisar'ımızda partililerimizin katılımıyla güzel bir seçim çalışması yaptık. Burada kadınlarımızla bir araya geldik, iş insanlarımızı ziyaret ettik. Partimize çok yoğun bir ilgi var. İscehisar'dan çok büyük destek aldık. İnşallah, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam diyoruz." ifadesini kullandı.

Ertürk'ün İscehisar'daki programına, AK Parti İscehisar İlçe Başkanı Metin Balaban, meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.