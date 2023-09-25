Afyonkarahisar AFAD'da görevli müdür, kazada hayatını kaybetti (2)

Afad ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Eskişehir yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser için AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene AFAD Başkanı Okay Memiş, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve il protokolü ile Eser'in eşi, kızı ve yakınları katıldı.

'BİRÇOK HAYATI KURTARDI'

Mustafa Eser'in özgeçmişinin okunmasından sonra konuşan AFAD Başkanı Memiş "Mustafa Eser kardeşimizin trafik kazası yaptığını öğrendikten sonra alarma geçtik. Ancak maalesef, olay yerinde hayatını kaybettiğini öğrendik ve ismi telaffuz edilir edilmez 7 bin kişilik AFAD ailesinde çok büyük bir hüzün oldu. Kendisini o kadar çok sevdirmiş, o kadar kabul ettirmiş bir kardeşimiz ki herkes beni aradı, üzüntülerini ve taziyelerini dile getirdi. Mustafa Eser kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kendisi birçok hayatı kurtardı, kendisi birçok olaya müdahale etti, biz bunu biliyoruz. Buradaki arkadaşları gibi, kardeşleri gibi hayat kurtardı. Hayat kurtaran AFAD'ın arama kurtarma ekipleri kendini ispat etmiş ve dünya çapında olaylara müdahale etmiştir. Bu olaylara müdahale ederken hayatlarını hiçe sayan kardeşlerimizdir, Allah hepsinden razı olsun" dedi.

TORBALI'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Ardın Kuranı Kerim tilaveti okundu, İl Müftüsü Sinan Kazancı da dua etti. Törenin son kısmında Eser'in, Türk bayrağına sarılı tabutu, mesai arkadaşları ve sevenlerinin omzunda cenaze nakil aracına taşındı. Tören sırasında Mustafa Eser'in kızı ve eşi büyük üzüntü yaşadı.

Eser'in yarın memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.