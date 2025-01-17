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Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Yazılım Projeleri Geliştiriliyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Yazılım Projeleri Geliştiriliyor
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Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki Zafer Teknopark'ta, bir firma tarafından geliştirilen bilgisayar tabanlı yazılımlar, çeşitli kurumlarda kullanılmakta. AR-GE firması yetkilisi Mehmet Yalvaç, 2018'den beri yazılım üzerine çalışmalar yaptıklarını ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onay aldıklarını belirtti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki (AKÜ) Zafer Teknopark'ta bir firmanın geliştirdiği bilgisayar tabanlı yazılımlar, kurumlarda kullanılıyor.

AKÜ Öğretim Görevlisi ve AR-GE firmasının yetkilisi Mehmet Yalvaç, yaptığı açıklamada, 2018'den beri Zafer Teknopark'ta yazılım üzerine çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2 projelerinin onay aldığına değinen Yalvaç, "Azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin ve üniversitemizin adını gururla temsil etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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