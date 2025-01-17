Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Yazılım Projeleri Geliştiriliyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki (AKÜ) Zafer Teknopark'ta bir firmanın geliştirdiği bilgisayar tabanlı yazılımlar, kurumlarda kullanılıyor.

AKÜ Öğretim Görevlisi ve AR-GE firmasının yetkilisi Mehmet Yalvaç, yaptığı açıklamada, 2018'den beri Zafer Teknopark'ta yazılım üzerine çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2 projelerinin onay aldığına değinen Yalvaç, "Azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin ve üniversitemizin adını gururla temsil etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.