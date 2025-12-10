Haberler

Afyonkarahisar'da "Kılandıras Testisi" atölye çalışması yapıldı

Güncelleme:
Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü ve Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi iş birliğiyle Kılandıras testisi atölye çalışması gerçekleştirildi. Usta Ali Kavak, testinin özelliklerini katılımcılara anlattı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ) "Kılandıras testisi" atölye çalışması gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü ve Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi iş birliğinde Sandıklı'nın Karadirek köyüne özgü Kılandıras testisi ile ilgili atölye çalışması yapıldı.

Atölyede Kılandıras testisinin yapım ustası Ali Kavak, 10 kişiye testinin özelliklerini anlattı.

Üniversitenin atölye çalışmasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kavak, "Burada çok iyi talebelerimiz var. İyi öğreniyorlar. Mesleği öğretmeye çalışıyoruz. Burada üniversitede hocalarımız da çok ilgileniyor. Hep birlikte öğrencilerimize gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Akademisyenler Hasan Şahbaz, Canan Gürelak ve Kamuran Ak da 6 hafta sürecek programda katılımcılara çömlekçilik ile ilgili eğitim verecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
