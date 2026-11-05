Afyon İhsaniye'de 8 kişiyi öldürdüğü iddia edilen saldırgan Eskişehir'de sağ yakalandı

Afyon İhsaniye'de 8 kişiyi öldürdüğü iddia edilen saldırgan Eskişehir'de sağ yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eskişehir Valiliği, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen saldırganın Eskişehir'de sağ yakalandığını açıkladı. Valilik, yakalamanın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yapıldığını bildirdi.
VALİLİK: SAĞ OLARAK YAKALANDI
Eskişehir Valiliği, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen saldırganın sağ olarak yakalandığını açıkladı. Valilik açıklamasında, "Bugün Afyonkarahisar ilimizde silahlı saldırılarda bulunan fail, ilimiz sınırları içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışması sonucu sağ olarak yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı