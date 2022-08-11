Afyon haberleri | Çay ocağında bıçaklı kavga: 1 ölü Afyon haberi... ANKARA'da, çay ocağıda çıkan tartışmada Yunus E. tarafından bıçaklanan Murat Ulaş Kambur (39) hayatını kaybetti. ANKARA'da, çay ocağıda çıkan tartışmada Yunus E. tarafından bıçaklanan Murat Ulaş Kambur (39) hayatını kaybetti. Olay, saat 17.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi Şenol Caddesi üzerindeki bir çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre çay ocağında bulunan Murat Ulaş Kanbur ile Yunus E. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Yunus E., Kanbur'u bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Kambur, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Murat Ulaş E., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, şüpheli Yunus E. ise polis ekiplerince saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci Murat Ulaş Güncel Haberler

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