Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda ruhsatsız iki tabanca, bir yivsiz tüfek ve toplam 105 fişek ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Afşin ilçesinde belirlenen adreste yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca ile 1 yivsiz tüfek, 2 şarjör ve 105 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
