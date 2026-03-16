Haberler

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Afrin'de yetim çocuklarla iftarda buluştu

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Afrin'de yetim çocuklarla iftarda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ramazan ayında Suriye'nin Afrin bölgesindeki yetim çocuklar için iftar programı düzenleyerek, gönüllülerin katılımıyla birçok çocuğa destek oldu.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Suriye'nin Afrin bölgesindeki yetim çocuklarla iftar programında bir araya geldi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek ramazanda Afrin bölgesinde bine yakın yetim çocuk için iftar programı düzenledi.

Gönüllüler, iftar programı boyunca çocuklarla yakından ilgilendi. Program kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Dernek yetkilileri, ramazanın rahmet, bereket ve kardeşlik ayı olduğuna dikkati çekerek, dünyanın farklı coğrafyalarında zor şartlar altında yaşayan mazlumlara ulaşmaya devam ettiklerini belirtti.

Hayırsever bağışçıların destekleri sayesinde gerçekleştirilen bu tür organizasyonların, ihtiyaç sahibi insanların yalnız olmadıklarını hissettirdiğini anlatan yetkililer, yardımların gerçek muhtaçlara ulaştırılmasının kendileri için büyük bir mutluluk ve sorumluluk olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü

İsrail'in başlattığı kara harekatından ilk görüntü
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti

Trump'a büyük şok! Bel bağladığı ülkelerin tamamı "Yokuz" dedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor

Cezaevinde de kasası doluyor
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar

9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada

Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası

Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda damgası
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor

Cezaevinde de kasası doluyor
Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek

Netanyahu gerçekten öldü mü? "Kafedeyim" dedi, gerçek çok başka çıktı
İstanbul'da kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü

Kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kireç döktü