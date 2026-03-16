Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Afrin'de yetim çocuklarla iftarda buluştu

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Suriye'nin Afrin bölgesindeki yetim çocuklarla iftar programında bir araya geldi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek ramazanda Afrin bölgesinde bine yakın yetim çocuk için iftar programı düzenledi.

Gönüllüler, iftar programı boyunca çocuklarla yakından ilgilendi. Program kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Dernek yetkilileri, ramazanın rahmet, bereket ve kardeşlik ayı olduğuna dikkati çekerek, dünyanın farklı coğrafyalarında zor şartlar altında yaşayan mazlumlara ulaşmaya devam ettiklerini belirtti.

Hayırsever bağışçıların destekleri sayesinde gerçekleştirilen bu tür organizasyonların, ihtiyaç sahibi insanların yalnız olmadıklarını hissettirdiğini anlatan yetkililer, yardımların gerçek muhtaçlara ulaştırılmasının kendileri için büyük bir mutluluk ve sorumluluk olduğunu vurguladı.