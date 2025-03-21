Afrin'de Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'in Basuta bölgesinde toprağın uyanışı, baharın gelişi, kardeşlik, dostluk ve dayanışmanın sembolü olan Nevruz Bayramı kutlamaları devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin başta olmak üzere birçok bölgede Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı.

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de geleneksel kıyafetleri giyen halk, meydanlarda halay çekti, müzik eşliğinde kutlamalar yaptı.

Basuta'daki kutlamalara katılan Zinar Mıho, AA muhabirine, nevruzun uzun yıllar boyunca baskı altında kutlanamadığını belirtti.

Bugün, 56 yılın ardından ilk kez özgürce nevruzu kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Mıho, "Geçmişte bayramımızı gizlice ve zor koşullar altında kutlamak zorunda kalıyorduk. Ancak bugün, özgürlüğün ve eşitliğin tadına varıyoruz." diye konuştu.

Suriye'de Kürtlerin diğer etnik gruplarla barış ve kardeşlik içinde yaşadığını kaydeden Mıho, "Biz Kürtler, Araplar, Türkmenler ve bölgede yaşayan tüm halklarla hiçbir ayrım gözetmeden bir arada yaşıyoruz. Hepimiz aynı vatanın evlatlarıyız ve her şeyin ortağıyız." ifadelerini kullandı.

Barışın bayramı Nevruz

Kutlamalara katılan Murad Sino da özgürlüğün ve barışın bayramı nevruzu kutladıklarını dile getirdi.

Sino, "Geleneksel Kürt folklorik kıyafetlerimizi giyerek bu özel günü coşkuyla karşılıyoruz. Nevruz, bizim için bir düğün gibi kutlanan, çok özel bir gün." dedi.

Nevruza özel şarkılar seslendirerek kutlamalara renk katan Yara Süleyman ise "Her yıl Nevruz'da şarkılar söylemek benim için büyük bir mutluluk. Bu yıl da sahneye çıkarak Nevruz'un ruhunu yansıtan şarkılar söyledim." şeklinde konuştu.

Süleyman, büyük bir kalabalığın önünde şarkı söylemenin gerçekten harika bir duygu olduğunu kaydetti.