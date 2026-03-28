Afrikalı öğrenciler, Ankara'da Afrika Kültür Evi'ni gezdi

Ankara'daki farklı üniversitelerde eğitimlerine devam eden Afrikalı öğrencilere yönelik kültürel gezi gerçekleştirildi.

Benin Cumhuriyeti İstanbul ve Ankara Fahri Konsolosluklarının girişimi ve Afrika Kültür Evi'nin ev sahipliğinde düzenlenen geziye, Benin ve Togo başta olmak üzere Etiyopya, Burkina Faso, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili ve Nijer vatandaşı öğrenciler katıldı.

Program ile Afrikalı öğrencilerin kendi ortak kültürel değerleri üzerinden aralarındaki iletişimin ve işbirliklerinin daha da güçlendirilmesi amaçlandı.

Benin Cumhuriyeti Ankara Fahri Konsolosu Süreyya Üzmez, etkinlikle ile ilgili yaptığı açıklamada, Afrika ile Türkiye arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerde Türkiye'de eğitim alan Afrikalı öğrencilerin önemli rol oynadığını belirterek, düzenlenen etkinliklerle gençlerin motivasyonunu artırmayı ve potansiyellerini geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Benin Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu Hasan Engin Tuncer, Türkiye'de iyi eğitim alan Afrikalı gençlerin hem kendi ülkeleri hem de Türkiye için önemli bir değer olduğunu söyleyerek, kültürel etkinliklerle gençlerin iletişim ve muhakeme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlandığını ve Afrika Kültür Evi ziyaretlerinin bu süreçte önemli rol oynayacağı görüşünü paylaştı.

Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam ise evin Afrika'nın somut olmayan kültürel mirasını görünür kılmayı, özellikle kadın emeğini destekleyerek ekonomik değere dönüştürmeyi ve kültürel diplomasi aracılığıyla toplumlar arasında kalıcı bağlar kurmayı hedefleyen bir dayanışma ve etkileşim merkezi olduğunu kaydetti.

Afrika Kültür Evi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Afrika günü olan 25 Mayıs 2016 tarihinde açıldı.

Afrika'nın zengin kültürel mirasını genç nesillerle buluşturan Afrika Kültür Evi, Afrika ülkelerindeki kadınların yaptığı el emeklerini de bir araya getiriyor.

Afrika'nın farklı ülkelerinden kadın üreticilerin el emeği ürünlerini adil bir anlayışla destekleyen yapı, aynı zamanda sergiler, atölyeler ve kültürel programlarla ziyaretçilerine yaşayan bir kültür deneyimi sunuyor.