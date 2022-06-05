Afrikalı kölelerin tasavvuf müziği ile ayin geleneğini Tunus'a taşıyan kültür: "Stembali" - Haberler

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Afrikalı kölelerin tasavvuf müziği ile ayin geleneğini Tunus'a taşıyan kültür: "Stembali"

AA - Mohamed Mdalla - Güncel
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Sahra Altı Afrika ülkelerinden Tunus'a taşınan Stembali kültürü, yerel motiflerden izler taşıyan ayin geleneği ve tasavvuf müziği ile her yıl düzenlenen farklı etkinliklerle binlerce kişiyi bir araya getiriyor.

Sahra Altı Afrika ülkelerinden Tunus'a taşınan Stembali kültürü, yerel motiflerden izler taşıyan ayin geleneği ve tasavvuf müziği ile her yıl düzenlenen farklı etkinliklerle binlerce kişiyi bir araya getiriyor. Başkent Tunus'un yakınında yer alan Mennuba kentine bağlı Morganiye'de Sidi Ali Hattab (Seyyid Ali Hattab) türbesinde düzenlenen dini ve kültürel etkinliklere ülkenin birçok şehrinden binlerce katılım sağlanıyor.

AA / Mohamed Mdalla - Güncel

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