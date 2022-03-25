Afrika Su Derneği Başkanı Usher: "Afrika su kaynaklarının yüzde 5'ini kullanabiliyor" - Haberler

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Afrika Su Derneği Başkanı Usher: "Afrika su kaynaklarının yüzde 5'ini kullanabiliyor"

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Afrika Su Derneği Başkanı Sylvain Usher, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen "9. Dünya Su Forumu" kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Afrika Su Derneği Başkanı Sylvain Usher, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen "9. Dünya Su Forumu" kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Usher, Afrika'nın çok zengin su kaynaklarına sahip olduğunu ancak altyapı ve siyasi nedenlerle bu kaynakların ancak yüzde 5'ini kullanabildiğini söyledi.

Afrika Su Derneği Başkanı Usher: Afrika su kaynaklarının yüzde 5'ini kullanabiliyor

Afrika Su Derneği Başkanı Usher: Afrika su kaynaklarının yüzde 5'ini kullanabiliyor

Afrika Su Derneği Başkanı Usher: Afrika su kaynaklarının yüzde 5'ini kullanabiliyor

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Senegal, Afrika, Usher, su, Güncel, Haberler

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