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Afrika sağlık bakanları yaklaşık 5 bin ölüme rağmen sınırları açık tutma kararı aldı

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Afrika sağlık bakanları, Ebola salgınına rağmen sınırların açık tutulması ve sınır ötesi koordinasyonunun güçlendirilmesinde anlaştı. Afrika CDC, sınır kapatmanın resmi olmayan geçişleri artırabileceği uyarısıyla bilgi paylaşımı ve ortak müdahale kapasitesinin güçlendirilmesini istedi.

Afrika ülkelerinin sağlık bakanları, kıtada hızla yayılan ve yaklaşık 5 bin kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına rağmen sınırların açık tutulması ve salgınla mücadelede ülkeler arası koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin ( Afrika CDC) açıklamasına göre, Afrika ülkelerinin sağlık bakanları, Ebola salgınındaki son gelişmeleri değerlendirmek ve ortak mücadele yöntemlerini görüşmek üzere 28 Ekim'de üst düzey çevrim içi toplantı düzenledi.

Toplantıda, salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülkelerin sınırlarını açık tutması ve sınır ötesi sağlık koordinasyonunun güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Afrika CDC Genel Direktörü Jean Kaseya, salgınla mücadelede sınırların kapatılmasını önermediklerini belirterek, bu tür önlemlerin insanların resmi olmayan geçiş güzergahlarını kullanmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kaseya, salgının yayılmasının önlenmesi için ülkeler arasında bilgi paylaşımının, sağlık gözetiminin ve ortak müdahale kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Afrika CDC verilerine göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren Ebola salgını, Kenya ve Nijerya'ya da yayıldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) 26 Ekim tarihli verilerine göre, salgın kapsamında 10 bin 172 doğrulanmış vaka ve 4 bin 932 ölüm kaydedildi.

Afrika CDC, 18 Mayıs'ta salgını kıtasal düzeyde halk sağlığı acil durumu olarak ilan etmişti.

Kaynak: AA
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