"Afrika'nın Venedik'i" Ganvie köyü dronla görüntülendi

Batı Afrika ülkesi Benin'de 17. yüzyılda kölelikten kaçanlar tarafından Nokoue Gölü üzerinde kurulan Ganvie köyü dronla görüntülendi.

Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı suyun üzerindeki köye ülkenin en büyük şehri Kotonu'dan yaklaşık yarım saat süren sandal yolculuğuyla ulaşılabiliyor.

Günlerinin büyük kısmını kayıkların üzerinde geçiren yerel halk, "su adamları" olarak tanınıyor.

"Afrika'nın Venedik'i" olarak ünlenen köyde halk, geçiminin önemli kısmını balıkçılıkla sağlıyor. Okul ve ibadet yerlerinin bulunduğu köyde yöre halkı, hayatlarını asırlardır suyun üzerinde sürdürüyor.

Zamanla büyüyen köy, ülkede turistler tarafından en çok ziyaret edilen bölgelerin başında geliyor.

Gölün üzerindeki bazı alanlarda kara parçaları da bulunuyor. Yüzer marketlerin de yer aldığı köyün sakinleri, ihtiyaçlarını buradan karşılıyor, zaman zaman takas usulü alışverişler de yapılıyor.

Öğrencilerin okula sandallarla gittiği köy dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Özgen Beşli
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

