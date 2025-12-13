Haberler

İstanbul'da "Afrika Dünyası, Medeniyeti, Diller ve Kültürler Sertifika Programı" başladı

İstanbul Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Afrika Araştırmacıları Derneği işbirliğiyle 'Afrika Dünyası, Medeniyeti, Diller ve Kültürler Sertifika Programı' başlatıldı. Program, Afrika'nın dil ve kültürel çeşitliliğini ele alacak.

İstanbul Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Afrika Araştırmacıları ve Mezunları Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Afrika Dünyası, Medeniyeti, Diller ve Kültürler Sertifika Programı"nın ilk oturumu yapıldı.

Dört hafta sürecek programda, Afrika kıtasının sahip olduğu zengin dil aileleri ile çok katmanlı kültürel ve medeniyet yapıları, alanlarında yetkin ve çoğunluğu Afrikalı akademisyenler tarafından ele alınacak.

İstanbul'da Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezinde düzenlenen ilk oturumda, Afrika dünyasının genel çerçevesi, Afrika'daki Arap toplulukları ile Avrupa dilleri arasındaki etkileşim, Hausa, Pidgin, Yoruba ve Lingala dilleri ile bu dillerin şekillendirdiği kültür ve medeniyetler değerlendirildi.

İstanbul Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Afrika Araştırmacıları ve Mezunları Derneği işbirliğiyle düzenlenen programın kalan üç oturumunda, Afrika'nın dilsel ve kültürel çeşitliliğine ilişkin farklı başlıkların ele alınması planlanıyor.

Programın sonunda katılımcılara, İstanbul Üniversitesi onaylı sertifika takdim edilecek.

