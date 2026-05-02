Afrika Diasporası Forumu İstanbul'da düzenlendi

Afrika diasporasının dağınık bir topluluktan stratejik bir aktöre dönüşümü ile Türkiye-Afrika hattındaki yeni işbirliği modelleri İstanbul'da ele alındı.

Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkileri güçlendirmek, diaspora liderliğini geliştirmek ve yeni bağlantılar kurmak amacıyla "Afrika Diasporası Forumu" İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nde düzenlendi.

"Bizim Afrika Platformu" tarafından düzenlenen foruma, büyükelçilik temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Senegal İş Konseyi Temsilcisi Mehmet Zeki Güvercin, Afrika ile ilişkilerin bireysel değil, organize bir güç temelinde ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

Güvercin, Türkiye, DEİK, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve sivil toplum kuruluşları arasında geliştirilecek işbirliklerinin stratejik çerçevede ele alınmasının önemine işaret ederek "Münferit başarılar elbette çok kıymetli ancak tek başına yeterli değil. Asıl önemli olan, bu başarıları bir araya getirerek organize ve sürdürülebilir bir yapı oluşturabilmektir." dedi.

Türkiye'de eğitim gören Afrikalı gençlerin stratejik alanlara yönlendirilmesinin kritik olduğunu belirten Güvercin, bu planlamanın devlet, üniversiteler ve diaspora tarafından birlikte yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Güvercin, Afrika'nın ortaya koyduğu çalışmaların kendileri için büyük önem taşıdığını, bu süreçte kurulacak ilişkilerin bireysel değil, organize bir güç temelinde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

DEİK Türkiye-Togo İş Konseyi Başkanı Berna Akyıldız da Afrika'nın 1,4 milyarı aşan nüfusu ve genç yapısıyla küresel ölçekte önemli bir potansiyel taşıdığını söyledi.

Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilerin son 20 yılda önemli bir dönüşüm geçirdiğine değinen Akyıldız, 2000'li yılların başında yaklaşık 5 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacminin bugün 40 milyar dolara ulaştığını ve artışın sürdüğünü dile getirdi.

Bu gelişmenin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kurumsal ve ticari ilişkilerin olgunlaşmasını da beraberinde getirdiğini ifade eden Akyıldız, Türkiye'nin Afrika'ya yaklaşımının "kazan-kazan" anlayışına dayandığını ve bu yönüyle Batılı ülkelerden farklılaştığını belirtti.

Akyıldız, diasporanın yalnızca ticaret yapan bir yapı değil, aynı zamanda iki kültür arasında güven inşa eden ve sistemleri birbirine bağlayan bir köprü olduğunu söyleyerek "Afrika ile Türkiye arasındaki hikaye henüz tamamlanmış değil, aksine yeni başlıyor." diye konuştu.

Bizim Afrika Platformu Genel Koordinatörü ve Afrika Diaspora Forumu Başkanı Faroukou Mintoiba, Türkiye'deki Afrika diasporasının artık yalnızca varlık gösteren bir topluluk olmaktan çıkarak daha organize ve etkili bir yapıya dönüştüğünü belirtti.

Forumun yalnızca bir buluşma değil, diasporanın yeni bir aşamaya geçtiğinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Mintoiba, geçmişte Afrika diasporasının görünür olmasına rağmen kurumsal ve koordineli bir yapıya sahip olmadığını ifade etti.

Mintoiba, zaman içinde kurulan platformlar ve başlatılan diyaloglar sayesinde diasporanın daha organize hale geldiğini, bugün gelinen noktada farklı şehirler ve sektörlere yayılan bir ağın oluştuğunu vurguladı.

Türkiye'deki Afrikalıların artık kendilerini temsil edebilecek ve kendi hikayelerini anlatabilecek bir seviyeye ulaştığını aktaran Mintoiba, bunun önemli bir kırılma noktası olduğunu söyledi.

Mintoiba, Afrika diasporasının Afrika'ya ilişkin anlatıları şekillendirmesi ve bireysel başarıları kolektif güce dönüştürmesi gerektiğinin altını çizdi.

Katılımcılara çağrıda bulunan Mintoiba, forumun yalnızca bir etkinlik olarak değil, Türkiye'deki Afrika diasporasının geleceğini birlikte inşa etme fırsatı olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Afrikalı kimliğinin ulusal sınırların ötesinde ele alınması gerektiğine işaret eden Mintoiba, Afrika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde diasporanın önemli rol oynayacağını kaydetti.

"Türkiye'de Afrika Diasporası: 2026 Demografik Profili" raporu

Program sonunda Bizim Afrika Platformu tarafından hazırlanan "Türkiye'de Afrika Diasporası: 2026 Demografik Profili" raporu sunuldu.

Raporda, Türkiye'deki Afrika diasporasının 2026 itibarıyla demografik ve ekonomik görünümü ele alındı. Raporda, Türkiye'de yaşayan Afrikalı nüfusun büyüklüğü, öne çıkan milliyetler ve başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir gibi şehirlerdeki yoğunlaşma incelendi.

Raporda, eğitim alanında artan öğrenci sayısı ve burs imkanlarının göç üzerindeki etkisi değerlendirilirken, ticaret hacmi ve diasporanın ekonomik katkısı da ele alındı.

İstihdamın özellikle ticaret, eğitim ve lojistik sektörlerinde yoğunlaştığına işaret edilen raporda, entegrasyon politikaları, çalışma izinleri ve sosyal uyum süreçlerinin diasporanın uzun vadeli istikrarı açısından belirleyici olduğu da vurgulandı.