Afrika'da Binden Fazla Terör Örgütü Faaliyet Gösteriyor

Nijerya'nın eski Dışişleri Bakanı ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İbrahim Gambari, Afrika kıtasında binden fazla terör örgütün faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da 2025 Afrika Genelkurmay Başkanları Zirvesi düzenlendi.

"Afrika'da bölgesel barış ve güvenliğe yönelik çağdaş tehditlerle mücadele: Stratejik savunma işbirliğinin rolü" temasıyla düzenlenen zirveye, 54 Afrika ülkesinden 36'sından temsilciler katıldı.

Gambari, zirvede yaptığı açıklamada, kıtanın güvenlik tehditleriyle başa çıkabilmesi için her ülkenin öncelikle kendi güvenliğini sağlaması gerektiğini belirtti.

Afrika'da binden fazla terör örgütün faaliyet gösterdiğini kaydeden Gambari, "Ülkelerimizi güvence altına almadan bölgemizi ve kıtamızı güvence altına alamayız. Bu nedenle, Afrika ülkeleri kendi savunma sanayilerini güçlendirip, teknolojilerini üretmeli ve insan güvenliğini garanti altına alan bir güvenlik mimarisi kurmalıdır." diye konuştu.

Sahel'de ölüm oranı yüksek

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu Başkanı Omar Alieu??????? Touray ise 2024'te kıtada kaydedilen ölümlerin yüzde 51'inin Sahel bölgesinde olduğunu ifade etti.

Touray, Birleşmiş Milletler'in, terörle mücadele kapsamında yürütülen Afrika merkezli operasyonların en az yüzde 75'ini finanse etmesi gerektiğini kaydetti.

Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa da kıtadaki güvenlik sorunlarının sınır tanımadığına dikkati çekerek ortak hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Musa, "Düşman içimizde. Savunma ve güvenliğimizin mimarları biz olmalıyız. Nijerya Silahlı Kuvvetleri, bölge ülkeleriyle işbirliği yapmaya hazırdır. ifadelerini kullandı.