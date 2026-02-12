Haberler

Hayırseverler, Tanzanya ve Kenya'da 10 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı


Ümraniye İl Dernekler Platformu ve Hayrat İnsani Yardım Derneği işbirliğiyle Kenya ve Tanzanya'da 10 bin adet Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirildi. Proje, Afrika'da özellikle gençlere hitap ederek Kur'an-ı Kerim ulaştırmayı hedefliyor.

Ümraniye İl Dernekler Platformu ve Hayrat İnsani Yardım Derneği işbirliğiyle, Kenya ve Tanzanya'da 10 bin Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Projeye öncülük eden Ümraniye İl Dernekler Platformu Başkanı Erdal Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'da başta gençler olmak üzere binlerce kişiye Kur'an-ı Kerim ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yavuz, "'Dünya Kur'an Okuyor' sloganıyla Hayrat İnsani Yardım Derneği ve Ümraniye İl Dernekler Platformu işbirliğiyle Tanzanya ve Kenya'da 10 bin adet Kur'an-ı Kerim dağıttık." dedi.

Kur'an-ı Kerim dağıtımlarının devam edeceğini belirten Yavuz, bu süreçte farklı Afrika ülkelerinde de çalışmalar yürüteceklerini, hayırseverlerin desteğiyle bu iyilik halkasının daha da genişleyeceğini dile getirdi.

