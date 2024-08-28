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Maymun çiçeği hızla yayılıyor! Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı

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Dünyayı alarma geçiren maymun çiçeği salgını Afrika ülkelerini sarmış durumda. 13 Afrika Birliği üyesi ülkede toplam 22 bin 863 vaka ve 622 ölüm tespit edildi.

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Genel Müdürü Jean Kaseya, M çiçeği (mpox) salgınının sadece Afrika'nın değil tüm dünyanın sorunu olduğunu belirtti.

Kaseya, düzenlediği basın toplantısında M çiçeği salgınıyla ilgili gelişmeleri aktardı. M çiçeği salgınını sadece Afrika'nın sağlık sorunu olarak görmenin uygun olmayacağını belirten Kaseya, 26 Ağustos itibarıyla 13 Afrika Birliği (AfB) üyesi ülkede toplam 22 bin 863 vaka ve 622 ölüm tespit edildiği bilgisini paylaştı. Kaseya, "M çiçeği öncelikle Afrika'da ama aynı zamanda küresel olarak da önemli bir sağlık sorunudur." dedi.

MÜCADELE SÜRÜYOR AMA...

AfB olarak salgınla mücadele için çalışmaları sürdüğünü ifade eden Kaseya, Orta Afrika'nın salgından en çok etkilenen bölge olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

BİLİNDİK BİR TEDAVİ YÖNTEMİ YOK

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor. DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Afrika Sağlık Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Sefa:

bu maymun çiçeğinin başlangıcı vefanın annnnan sı maymunls ni şey mi yapmış ne garip bi hikaye

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Seko Seko:

Ürettikleri virüsler hayvanlar üzerinden bulaştırıyorlar

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İlyas Özel:

yıllarca sömürge altında kalıp son zamanlarda artık yeter dediler ve yıllardır seyir halindeki virüs patladı düşündürücü...

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