Afrika Birliği, Nijer'deki havalimanı saldırısını kınadı

CAPE Afrika Birliği (AfB) Komisyon Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Nijer'in başkenti Niamey'deki uluslararası havalimanı ve ülkenin batısındaki bir köye düzenlenen terör saldırılarını kınadı.

AfB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yusuf 29 Ocak'ta Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırı ile 18 Ocak'ta ülkenin batısındaki Bosiye köyünde yaklaşık 30 sivilin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yusuf, söz konusu menfur eylemleri en sert ifadelerle kınadığını belirterek, bu saldırıların sivilleri ve kamu altyapısını hedef alan şiddet yanlısı aşırılıkçı grupların yürüttüğü terör kampanyasının bir parçası olduğunu vurguladı.

Havalimanındaki saldırının kontrol altına alınmasını sağlayan Nijer güvenlik güçlerinin hızlı ve etkili müdahalesini takdirle karşıladıklarını kaydeden Yusuf, terörizm ve şiddet yanlısı aşırılığın, etkilenen devletlerin barışına, istikrarına ve toprak bütünlüğüne ciddi bir tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Yusuf, Afrika Birliği Komisyonu'nun, bu ortak tehdide karşı mücadeleyi güçlendirmek, sivil nüfusu korumak ve devletlerin egemenliği ile toprak bütünlüğünü savunmak amacıyla, bölge devletleri ve ilgili ortaklarla yakın koordinasyon içinde Nijer makamlarının çabalarını desteklemeye devam etmeye tam hazır olduğunu kaydetti.

Havalimanı saldırısı

Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı yakınlarında 28 Ocak'ı 29 Ocak'a bağlayan gece silah sesleri ve şiddetli patlamalar duyulmuştu.

Olayda 4 asker yaralanmış, 20 saldırgan etkisiz hale getirilmiş ve 11 kişi de gözaltına alınmıştı.

Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tiani, saldırılarla ilgili Fransa, Fildişi Sahili ve Benin'i suçlamıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın Sahel'deki kolu üstlenmişti.

Niamey'e yaklaşık 10 kilometre mesafedeki havalimanı, daha önce ABD ve Fransız askerlerinin konuşlu olduğu "Niamey 101 Hava Üssü"ne de ev sahipliği yapıyor.