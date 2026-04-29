Afrika Birliği, ABD'nin Güney Afrika'yı G20 toplantılarından dışlamasını kınadı

CAPE Afrika Birliği (AfB), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin resmi üyeliğine rağmen ABD'nin dönem başkanlığındaki G20 toplantılarından dışlanmasını kınadı.

AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Pan-Afrika Parlamentosu'nun (PAP) 7. Yasama Dönemi Olağanüstü Oturumu'na başkanlık etmek üzere bulunduğu Güney Afrika'da basına açıklamalarda bulundu.

Yusuf, "Bu yıl G20 süreçlerinde, Güney Afrika'nın aktif şekilde yer almamasından endişe duyuluyor olabilir. Biz sadece endişe duymuyoruz, bunu kınıyoruz ve reddediyoruz." dedi.

Güney Afrika'nın, G20'nin önemli bir aktörü olduğunu ve geçen yılki dönem başkanlığının Afrika kamuoyu tarafından olumlu karşılandığını belirten Yusuf, "Miami'de yapılacak yeni zirve, sürdürülebilirlik ve kalkınma gibi temaları, Güney Afrika olmadan anlamlı kılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf, Güney Afrika'nın kıtanın beklentilerini dile getirme görevini başarıyla yerine getirdiğini vurgulayarak, "G20 platformu, hiçbir ülkenin tekelinde değildir. Kapsayıcılık esastır. Afrikalılar olarak masada görmek istediğimiz ülke, Güney Afrika'dır. Tutumumuz son derece nettir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Güney Afrika boykotu

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyazların soykırıma uğradığını ve topraklarına el konulduğunu iddia ediyor.

Güney Afrika'nın G20 üyesi olmaması gerektiğini belirtip, zirveye ev sahipliği yapmasını "tam bir rezalet" olarak nitelendiren Trump, geçen yıl Johannesburg'da düzenlenen zirveye katılmamıştı ve zirvede, ABD temsilcisi de yer almamıştı.

ABD, boykot ettiği zirvede sonuç bildirisinin yayımlanmasına da karşı çıkmıştı. ABD yönetimi, Güney Afrika'nın G20 gündemine aldığı iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçişin finansmanı ve iklim kaynaklı afetlere hazırlık gibi başlıklara da itiraz etmişti.

Diplomatik baskılara karşın Pretorya yönetiminin çabaları sonucu G20 liderleri, normalde zirvenin sonunda yayımlanan bildiriyi, ilk oturumda kabul etmişti.

Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'nde dönem başkanlığı devir teslim töreni de ABD'den uygun seviyede katılım olmadığı gerekçesiyle yapılmamıştı.

ABD yönetimi, bu ay Washington'da düzenlenen G20 toplantısına katılmak isteyen Güney Afrika Maliye Bakanı Enoch Godongwana'nın akreditasyon başvurusunu reddetmişti.