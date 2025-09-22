Afife Tiyatro Oyunu Yeni Sezon için Hazır

Proje tasarımını Serdar Biliş ile Demet Evgar'ın gerçekleştirdiği "Afife", yeni sezonda da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre eser, 2 ve 27 Ekim'de sahnelenecek.

Afife Tiyatro ve Zorlu PSM'nin ortak yapımı olan eserin yönetmenliğini Biliş üstlendi.

Eserin oyuncu kadrosunda Evgar'ın yanı sıra Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Orkuncan İzan, Ekremcan Arslandağ, Öyküsu Okur, Basma Seiba, Bilge Çınar ve Atılgan Gümüş de rol alıyor.

Afife Jale'yi merkeze alan eser, izleyiciyi geçmişle bugün arasında bir yolculuğa çıkarırken, kadının sahnede var olma mücadelesini de çağdaş bir yorumla işliyor.