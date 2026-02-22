Haberler

Afganistan, Pakistan'ın hava saldırılarında 18 kişinin öldüğünü açıkladı

Güncelleme:
Afganistan, Pakistan'ın 'terör kampı' olarak nitelediği bölgeleri hedef alması sonucu yaşanan saldırılarda 18 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan'ın hava sahasını ihlal ederek sivil bölgelere saldırdığını belirtti.

Afganistan, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef alması sonucu 18 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Pakistan'ın ülkenin hava sahasını ihlal ederek sivil bölgelere saldırılar düzenlediği" kaydedildi.

Açıklamada, Nangarhar ve Paktika bölgelerine yönelik saldırılarda "çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı" belirtildi.

Afganistan'ın "egemenliğinin ihlalinin şiddetle kınandığı" açıklamada, " Pakistan'ın saldırılarının uluslararası hukuku, komşuluk ilkelerini ve İslami değerleri ihlal ettiği" değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" uyarısında bulunuldu.

Afganistan Kızılayının Nangarhar bölge ofisinde görevli Mevlevi Fazl Rahman Fayyaz, yaptığı açıklamada, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan merkezli Tolo News'e konuşan yerel kaynaklar ise Pakistan savaş uçaklarının Afganistan'ın Paktika vilayetinin Barmal bölgesine hava saldırıları düzenlediğini belirtmişti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
