Afganistan'ın Pakistan sınırında 5,3 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın Pakistan sınırında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem, Badahşan vilayetinin Curm ilçesinin 27 km güneyinde kaydedildi. Deprem Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaletinde ve İslamabad'da da hissedildi. Henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Afganistan'ın Pakistan sınırında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre deprem, ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Curm ilçesinin 27 kilometre güneyinde kaydedildi.

Büyüklüğü 5,3 olan deprem, 198,8 kilometre derinlikte meydana geldi.

Deprem Pakistan'da da hissedildi

Öte yandan deprem Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaleti ve başkent İslamabad'da da hissedildi.

Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
