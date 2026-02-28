Haberler

Afganistan-Pakistan Sınır Çatışmalarında Can Kayıpları Artıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nangarhar'da düzenlenen askeri operasyonda Afganistan-Pakistan sınırında en az 19 kişi hayatını kaybederken, Pakistan ordusu 274 Afgan militanının öldüğünü açıkladı.

NANGARHAR, 28 Şubat (Xinhua) -- Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde Pakistan'a karşı düzenlenen askeri operasyona katılan bir Afgan askeri, 27 Şubat 2026.

Afganistan hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat cuma günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Afganistan-Pakistan sınır çatışmalarının ardından Afganistan'ın doğu vilayetleri Host ve Paktika'da en az 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin de yaralandığını belirtti.

Pakistan ordusu ise aynı gün yaptığı açıklamada, perşembe gününden bu yana sınır ötesi çatışmalarda 274 Afgan militanın öldürüldüğünü, 400'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var

Akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı

2 çocuğunun annesi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var

Akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?