Afganistan-Pakistan Sınır Çatışmalarında Can Kayıpları Artıyor

NANGARHAR, 28 Şubat (Xinhua) -- Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde Pakistan'a karşı düzenlenen askeri operasyona katılan bir Afgan askeri, 27 Şubat 2026.

Afganistan hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat cuma günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Afganistan-Pakistan sınır çatışmalarının ardından Afganistan'ın doğu vilayetleri Host ve Paktika'da en az 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin de yaralandığını belirtti.

Pakistan ordusu ise aynı gün yaptığı açıklamada, perşembe gününden bu yana sınır ötesi çatışmalarda 274 Afgan militanın öldürüldüğünü, 400'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua)

Kaynak: Xinhua