Haberler

Afganistan: Pakistan'ın sınırdaki Spin Boldak'a saldırılarında 40 kişi öldü, 170 kişi yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın, Afganistan'ın Kandahar eyaletinin Spin Boldak bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 40 kişinin öldüğü, 170 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan'ın, Afganistan'ın Kandahar eyaletinin Spin Boldak bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 40 kişinin öldüğü, 170 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kabil merkezli Tolo News'ün yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre Pakistan, Spin Boldak bölgesine hava saldırıları düzenledi.

Spin Boldak Halk Sağlığı Başkanı Kerimullah Zübeyr Ağa, yaptığı açıklamada, hava saldırılarının can kaybını artırdığını belirterek "Şu anda toplam 170 yaralı ve 40 ölü var." dedi.

Pakistan tarafından topçu saldırıları sonrası Nokli, Vardak, Kuchian, Şorabak ve Şehit bölgelerindeki bazı sivillerin evlerinin hasar gördüğü bildirildi.

Kandahar eyaletinde bulunan Spin Boldak, Afganistan- Pakistan sınırında yer alıyor.

Pakistan- Afganistan arasındaki gerilim

Pakistan, "Pakistan Talibanı (TTP) örgütüyle mücadele" kapsamında 9 Ekim'de Kabil'e bazı hava saldırıları düzenledi.

Afgan güvenlik güçleri, 11 Ekim'de sınır bölgesindeki Pakistan karakollarına kapsamlı saldırılarla buna karşılık verirken çatışmalar yer yer alevlendi.

Afganistan yönetimi, Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla çatışmaların durduğunu açıkladı ancak 14 Ekim'de sınırda gerilim yeniden tırmandı.

Pakistan, Afganistan'ın ateşkes talebi üzerine 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin, TTP konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, "terör örgütü" olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını belirtiyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
Arda Güler'e servet değerinde hediye elektrikli araba

Arda'nın yeni oyuncağı! Hediye edilen arabanın değeri dudak uçuklattı
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Fener'den giden gidene! Sadettin Saran 4 isme daha 'Güle güle' dedi

4 isme daha "Güle güle" dedi
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor
Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı

Ünlü oyuncu anne oldu! Kızına verdiği isim çok konuşulacak
İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye 'Bu ülkeyi durdurun' çağrısı

İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye "Bu ülkeyi durdurun" çağrısı
Yeni yaşını kutlayan Emel Müftüoğlu'ndan şaşırtan çıkış

Yeni yaşını kutlayan Emel Müftüoğlu'ndan şaşırtan çıkış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.