Afganistan, Pakistan'ı kırsal bölgedeki bir yerleşim yerine saldırı düzenlemekle suçladı

Afganistan yönetimi, Pakistan'ı Kunar eyaletindeki bir yerleşim yerine saldırı düzenlemekle suçladı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, çoğu kadın ve çocuk 16 kişi yaralandı. Pakistan'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Fıtrat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan'ı, Kunar eyaletine bağlı Asadabad kentinin kırsal bölgesindeki yerleşim yerine saldırı düzenlemekle suçladı.

Fıtrat, Pakistan'ın havan ve diğer ağır mühimmatlar kullandığını savunarak, saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu kadın ve çocuk 16 kişinin yaralandığını ifade etti.

Pakistan-Afganistan çatışması

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
