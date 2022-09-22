AFGANİSTAN - Kandahar'da 337 uyuşturucu bağımlısı hapishanede tedavi edilip evlerine gönderildi
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Kandahar'da 337 uyuşturucu bağımlısı hapishanede tedavi edilip evlerine gönderildi.
Kandahar'da 337 uyuşturucu bağımlısı hapishanede tedavi edilip evlerine gönderildi.
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde 337 uyuşturucu bağımlısı hapishanelerde tedavi edilerek evlerine gönderildi.
Yaklaşık 3 aylık tedavi sürecinde bağımlılara spor aktiviteleri yaptırılırken, uyuşturucuyu bırakmasını kolaylaştıracak ilaçların verildiği bildirildi.
Kaynak: AA / Mohammed Noori - Güncel