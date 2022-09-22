AFGANİSTAN - Kandahar'da 337 uyuşturucu bağımlısı hapishanede tedavi edilip evlerine gönderildi Güncel Haberler Kandahar'da 337 uyuşturucu bağımlısı hapishanede tedavi edilip evlerine gönderildi. Kandahar'da 337 uyuşturucu bağımlısı hapishanede tedavi edilip evlerine gönderildi. Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde 337 uyuşturucu bağımlısı hapishanelerde tedavi edilerek evlerine gönderildi. Yaklaşık 3 aylık tedavi sürecinde bağımlılara spor aktiviteleri yaptırılırken, uyuşturucuyu bırakmasını kolaylaştıracak ilaçların verildiği bildirildi. Güncel Kaynak: AA / Mohammed Noori Afganistan Kandahar Güncel Haberler

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