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AFGANİSTAN - Kandahar'da 337 uyuşturucu bağımlısı hapishanede tedavi edilip evlerine gönderildi

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Kandahar'da 337 uyuşturucu bağımlısı hapishanede tedavi edilip evlerine gönderildi.

Kandahar'da 337 uyuşturucu bağımlısı hapishanede tedavi edilip evlerine gönderildi.

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde 337 uyuşturucu bağımlısı hapishanelerde tedavi edilerek evlerine gönderildi.

Yaklaşık 3 aylık tedavi sürecinde bağımlılara spor aktiviteleri yaptırılırken, uyuşturucuyu bırakmasını kolaylaştıracak ilaçların verildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Mohammed Noori - Güncel

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