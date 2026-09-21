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Afganistan'ın Paktika'sında Pakistan'ın hava saldırısında 3 sivil öldü, 4 kişi yaralandı

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Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan ordusunun ülkenin doğusundaki Paktika vilayetinin Nurgal ilçesine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı; bazı ev ve iş yerleri hasar gördü.

Afganistan, Pakistan ordusunun ülkenin doğusuna düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Afganistan'ın Pajhwok haber ajansına göre, Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, ülkenin doğusundaki Paktika vilayetinin Nurgal ilçesine Pakistan ordusunun hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Mücahid, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sözcü Mücahid ayrıca, saldırıda bazı ev ve iş yerlerinin de hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

Mücahid, saldırıları kınayarak, "uygun karşılık" vereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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