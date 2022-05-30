Afganistan'ın Kandahar Vilayetindeki Bir Pamuk İşleme Atölyesinde Çalışan İnsanlar - Haberler

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Afganistan'ın Kandahar Vilayetindeki Bir Pamuk İşleme Atölyesinde Çalışan İnsanlar

Xinhua - Güncel
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Afganistan'ın Kandahar Vilayetindeki Bir Pamuk İşleme Atölyesinde Çalışan İnsanlar

KANDAHAR, 30 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bulunan pamuk işleme tesisleri, uzun yıllar süren savaşların ardından yorgun ve yoksul düşen Afganlara iş olanağı sunuyor.

KANDAHAR, 30 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bulunan pamuk işleme tesisleri, uzun yıllar süren savaşların ardından yorgun ve yoksul düşen Afganlara iş olanağı sunuyor.

Afganistan'ın Kandahar vilayetindeki bir pamuk işleme atölyesinde çalışan insanlar görülüyor, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sanullah Seiam/Xinhua)

Afganistan'ın Kandahar vilayetindeki bir pamuk işleme atölyesinde çalışan bir adam görülüyor, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sanullah Seiam/Xinhua)

Afganistan'ın Kandahar vilayetindeki bir pamuk işleme atölyesinde çalışan insanlar görülüyor, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sanullah Seiam/Xinhua)

Afganistan'ın Kandahar vilayetindeki bir pamuk işleme atölyesinde çalışan bir adam görülüyor, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sanullah Seiam/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Afganistan Kandahar Mayıs Güncel Haberler

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