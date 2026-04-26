Haberler

Afganistan'ın Gazne Vilayetinde Mayın Patladı: 1 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KABİL, 26 Nisan (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Gazne vilayetinde bir traktörün geçmiş savaşlardan kalan bir mayına çarpması sonucu traktörü kullanan çiftçi hayatını kaybetti.

Eyalet Polis Sözcüsü Halid Sarhadi pazar günü yaptığı açıklamada, olayın cumartesi günü Karabağ ilçesinde, çiftçinin tarlasını sürerken meydana geldiğini belirtti.

Söz konusu olay, son bir hafta içinde Gazne vilayetinde yaşanan ikinci benzer vaka oldu. Birkaç gün önce komşu Vaghaz ilçesinde meydana gelen benzer bir olayda da bir kişi hayatını kaybetmişti.

Sarhadi, vilayet genelinde şüpheli bir cisim görülmesi halinde güvenlik güçlerine bilgi verilmesi çağrısında bulundu.

Dünyada en fazla mayın kirliliğine sahip ülkelerden biri olarak bilinen Afganistan'da 40 yılı aşkın süren savaşlar ve yabancı müdahalelerden geriye kalan çok sayıda düzenekler ve patlamamış mühimmat nedeniyle çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda kişi hayatını kaybediyor veya sakat kalıyor.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

