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Afganistan ile Çin'i bağlayan Vahan Koridoru'nda 120 km'yi aşan yol açıldı

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Afganistan'ın Badahşan vilayetindeki Vahan Koridoru'nda iki yıl önce başlayan yol projesi tamamlanarak açıldı. Borogil'den Çin sınırına uzanan 120 kilometreden uzun yolla iki ülke arasında kara yolu bağlantısı kuruldu. Sincan'a geçit olan koridor güvenlik açısından önemli.

Afganistan'ın Çin ile sınırında, Vahan Koridoru olarak adlandırılan bölgede iki ülkeyi kara yoluyla birbirine bağlayan yol kullanıma açıldı.

Afganistan'da yayın yapan Tolo News kanalının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde bulunan ve Çin sınırına uzanan Vahan Koridoru'nda iki yıl önce başlayan yol projesi tamamlandı.

Ülkenin, Pakistan ile fiili sınır hattı kabul edilen Durand Hattı'nda yer alan Borogil bölgesinden başlayan ve Çin sınırına uzanan yol için açılış töreni düzenlendi.

120 kilometreden uzun yol aracılığıyla iki ülke arasında kara yolu bağlantısı kurulmuş oldu.

Vahan Koridoru, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne ve Çin'in diğer batı bölgelerine açılan geçit olması sebebiyle güvenlik açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA
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