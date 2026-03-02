Afganistan, ABD ve İsrail'in İran'a Yönelik Saldırılarını Kınadı

KABİL, 2 Mart (Xinhua) -- Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Muttaki, bölgedeki gerginliğin tırmanmasından derin endişe duyduklarını belirterek İran'a yönelik saldırıyı kınadı. Muttaki, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik saldırı nedeniyle İran hükümeti ve halkına taziyelerini iletti.

Bakan, Afganistan'ın ulusların ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü ihlali reddettiğini vurgulayarak, bu tür eylemlerin uluslararası hukukun yerleşik ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.

Muttaki ayrıca, gerilimin derhal düşürülmesine yönelik acil bir ihtiyaç olduğunu kaydederek krizin barışçıl bir şekilde çözülmesini sağlamak için tüm tarafları diplomatik kanallara dönmeye çağırdı.

Kaynak: Xinhua