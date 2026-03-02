Haberler

Afganistan, ABD ve İsrail'in İran'a Yönelik Saldırılarını Kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, İran'a yönelik saldırıları kınayarak bölgedeki gerginliğin tırmanmasından endişe duyduğunu belirtti. Muttaki, Iran'ın ulusal egemenliğine yapılan ihlalleri reddetti ve diplomatik çözüm çağrısında bulundu.

KABİL, 2 Mart (Xinhua) -- Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Muttaki, bölgedeki gerginliğin tırmanmasından derin endişe duyduklarını belirterek İran'a yönelik saldırıyı kınadı. Muttaki, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik saldırı nedeniyle İran hükümeti ve halkına taziyelerini iletti.

Bakan, Afganistan'ın ulusların ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü ihlali reddettiğini vurgulayarak, bu tür eylemlerin uluslararası hukukun yerleşik ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.

Muttaki ayrıca, gerilimin derhal düşürülmesine yönelik acil bir ihtiyaç olduğunu kaydederek krizin barışçıl bir şekilde çözülmesini sağlamak için tüm tarafları diplomatik kanallara dönmeye çağırdı.

Kaynak: Xinhua
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı

İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından 'Trump dansı' akımı başlattı

Rejim destekçileri görmesin
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin

Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı

Ateş çemberinde mahsur kaldılar
Takımın yarısı yok! Galatasaray'ın Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Takımın yarısı Alanya'ya karşı yok! İşte açıklanan kadro
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor

Emekli CIA görevlisinden olay sözler: Bu savaşı kazanmamız imkansız