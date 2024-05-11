- Afganistan'daki selde can kaybı 160'a yükseldi

HERAT - Afganistan'ın farklı vilayetlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı 160'ya, yaralı sayısı 117'ye yükseldi.

Afganistan'ın Takhar, Baghlan, Ghor, Herat ve Badakhshan vilayetlerinde etkili olan yoğun yağışlar, seli beraberinde getirdi. Çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı. Ghor Valisi Abdul Wahid Hamas'ın sözcüsü, Chaharsada, Marghab, Saghar, Al-Farouq, Tewara bölgeleri ile vilayetin merkezi Firoz Koh şehrindeki sellerde 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını ifade etti. Badakhshan Afet Yönetimi Başkanı Mevlevi Muhammed Akram Akbari ise vilayetin kuzeyini vuran sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de kaybolduğunu bildirdi. Baghlan ve Takhar vilayetlerinde hayatını kaybeden 150 kişi ile birlikte toplam can kaybı 160'a, yaralı sayısı 117'ye yükseldi.

Baghlan ve Takhar'da 150 can kaybı

Baghlan Vali Yardımcısı Molla Alam Majidi daha önce yaptığı açıklamada, Gozargah-e-Noor, Jelgah, Nahrin, Dushi, Baghlan-e-Markazi, Dahna-e-Ghori, Tala-o-Barfak ve Barka bölgelerinin yanı sıra vilayetin yönetim merkezi Pul-e-Khumri'yi vuran ani selde 130 kişi hayatını kaybettiğini, 100 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Takhar Afet Yönetimi Başkanı Ahmad Sir Sajid ise Namak Ab, Ishkamish, Farkhar ve Kafgan bölgelerinde 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Uzmanlara göre dünyadaki sera gazı emisyonlarının yalnızca yüzde 0.06'sından sorumlu olan Afganistan, iklim değişikliğinde en fazla risk altında olan ülkeler listesinde ise 6. sırada yer alıyor.